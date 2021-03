Salazar dijo que el Partido FE se siente “más cerca” del oficialismo

En dialogo con Grupo La Provincia, el intendente de San Pedro, Cecilio Salazar, se explayó en torno a la situación sanitaria, habló de proyectos y del panorama político de cara a las legislativas.

-¿Cómo avanza la campaña de vacunación contra el coronavirus en su comuna?

La preocupación de estos días es que nos quedamos sin vacunas como pasó en todo el país pero veníamos muy bien organizados, con un buen equipo de trabajo. En los próximos días llegan nuevas vacunas, hay expectativas.





-¿Cómo se prepara el Municipio para enfrentar la segunda ola de coronavirus?

Es una preocupación. Uno de los problemas que tenemos es la situación crítica que está atravesando una de las Clínicas Privadas, el Sanatorio San Pedro, pues está muy complicado económicamente, no paga los sueldos en términos y esto puede ser complejo para lo que viene porque el Hospital quedaría como un lugar único y eso nos preocupa.





-¿De quién es la responsabilidad de lo que está pasando en ese Sanatorio?

Son muchos años de falta de inversión en la Clínica, no hubo mejoras en cuanto a la aparatología y hoy están en una situación compleja. Esperemos que puedan revertir esto porque si no nos complicaría mucho al Hospital Municipal en el cual hemos hecho todo lo posible, pasamos de 4 a tener 6 camas de terapia, ahora estamos haciendo una refacción muy importante en las salas de internación que era una de las zonas que no habíamos podido intervenir con obras, la estamos haciendo a nuevo con aportes del gobierno de la Provincia.





-¿Cuáles son los objetivos de su gestión para este año?

El sistema de salud de San Pedro estaba muy deteriorado y nosotros pusimos manos a la obra. Con la llegada de la pandemia redoblamos ese esfuerzo, pusimos todo en condiciones, nunca estuvimos saturados, siempre tuvimos el control de la situación.





“La idea para este año es seguir volcando recursos para la salud”

También estamos haciendo obras de pavimento en Barrios de la Periferia de San Pedro. Además se iniciará una obra grande en el acceso a la localidad de Gobernador Castro. Y una obra en el Estadio Municipal, al cual estamos reparando con fondos del gobierno nacional. Además con obras en las escuelas del Fondo Educativo.

-¿Cómo está su relación con el grupo de intendentes independientes?

Junto a otros intendentes (seis) estamos en el grupo de los independientes. Otra cosa es el vecinalismo. Yo no participo en el vecinalismo, soy del Partido FE. Nosotros estamos fortaleciendo a nuestro partido. Este miércoles tenemos un encuentro en CABA, de carácter Provincial, donde debatiremos qué haremos de cara al futuro.





-¿El objetivo pasa por fortalecerse y hacer posibles alianzas de cara a las legislativas?

Sí, claro. No hay una posibilidad para una tercera vía así que conformaremos algún Frente electoral y lo decidiremos orgánicamente en los meses venideros.





-¿Se sienten más cerca del oficialismo o de JxC?

Nos sentimos más cerca del oficialismo. Estuvimos dentro de JxC y esa no fue una experiencia buena para el Partido Fe porque no nos consideraron mucho.

Nuestro partido nace en las entrañas de UATRE y hoy nuestro Gremio tiene un acercamiento importante con el Presidente, con los distintos Gobernadores y eso hace que el Partido FE represente al oficialismo.





-¿Cree que este Gobierno tiene una mirada distinta del sector agropecuario?

Sí. He hablado con dirigentes importantes del FDT y creo que están entendiendo que el campo no es un enemigo. Hay que trabajar en forma conjunta, fundamentalmente con los Pequeños y Medianos Productores que son los que siempre sienten las crisis. Los grandes productores, es otra cosa.

En San Pedro tenemos una gran producción de mano de obra intensiva (batata, frutas) y el Ministro Javier Rodríguez estuvo varias veces visitando a nuestros productores. Hay un acercamiento importante con esos sectores.

La nota completa y el audio de la entrevista siguiendo este enlace