La Secretaría de Salud de la Municipalidad de San Pedro y la Coordinación del Plan Vacunate PBA, informaron que quienes hayan realizado su inscripción en el registro de voluntarios para recibir la vacuna, y tengan dudas sobre los datos cargados, pueden comunicarse para realizar la corrección. Esto es importante para quienes no hayan informado su actividad (docentes/ personal de salud/seguridad/auxiliares etc.) o no incluyeron sus patologías de riesgo.