Rubén "Cholo" García: "Si no se cumple el convenio colectivo, vamos a ir a la Justicia"

Rubén "Cholo" García, Secretario General de la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses, se entrevista esta mañana con el Intendente Cecilio Salazar.

El tema central será el incumplimiento del convenio colectivo de trabajo.

Minutos después de finalizar una reunión con dirigentes del Sindicato de Trabajadores Municipales que conduce Juan Cruz Acosta, García sostuvo en "La Radio 92.3" que van a exigir el cumplimiento del acuerdo suscripto hace varios años.

"Vamos a tener una reunión con el Intendente porque se cometen situaciones de privilegio para algunos y se tiene a los trabajadores en un estado de indefensión importante. Se comprometió a una serie de cosas en el convenio, y los compañeros me dicen que no se cumple con lo acordado. Así que vamos a tener una reunión para hacer un convenio colectivo acorde a la ley" expresó el dirigente provincial.

García anticipó que "antes de accionar legalmente y hacer la denuncia, queremos que se convoque a las partes para poner en marcha el convenio". Consultado sobre la influencia que tuvo el hecho de que el Ministerio de Trabajo no homologó el acuerdo firmado en su momento, aclaró: "El Ministerio no homologa, registra. Una vez que se firma, a los cinco días entra en vigencia. No es culpa de los trabajadores que no haya hecho lo suyo el Ministerio. Homologa el Ministerio de Nación cuando hay convenios con cámaras empresariales privadas. En este caso, el Ministerio no tiene facultades de homologar ni cambiar nada que no haya sido firmado por el Intendente y los sindicatos".

Además, denunció que "hoy sigue todo igual, no se efectivizó gente durante muchos años, y se inventan organizaciones que son aliadas al Intendente y no tienen representatividad, así que vamos a esperar, pero estamos atentos a lo que pase, porque tenemos denunciados a cuatro intendentes por incumplimiento de los deberes de funcionario público de todos los colores partidarios".