Peligra la normal atención de PAMI en las farmacias

Farmacéuticos locales dieron a conocer la grave situación generada por diferencias en la acreditación de montos que debían ser abonados por la obra social PAMI.

"Durante la pandemia, las farmacias estuvimos siempre garantizando la llegada del medicamento al paciente. Nos adaptamos a la modalidad on line para que el paciente no deambulara de aquí para allá. Préstamos el oído, y contuvimos cuando otros sectores de salud no estaban atendiendo, cumpliendo el rol que nos marca nuestra profesión" expresaron.

"A todo esto, PAMI, nos paga con un débito a nivel nacional, de la facturación correspondiente al mes de mayo por falta de receta. Nosotros atendimos cumpliendo el decreto 20201010 de PAMI, cuya modalidad era la que ellos mismos se encargaron de difundir, indicándoles a sus afiliados a concurrir a la farmacia solamente con el carnet y DNI" agregan en un comunicado público.

"Este débito pone en riesgo no solo la normal atención de PAMI, sino el cierre de muchas farmacias por esta terrible estafa a nuestra buena predisposición. En el mes de abril, que dispensamos de la misma manera, no reclamaron la falta de receta física, ósea falta de receta en papel , por lo que resulta muy extraño que pretendan aplicarlo ahora, cuando ya tenemos 20 presentaciones hechas con la misma modalidad de atención vía on line desde Mayo 2020 a la fecha" concluyen.