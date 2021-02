Anuncian el cierre del frigorífico de Pérez Millán (Video)

El propietario del frigorífico ArreBeef, Hugo Borrel anunció el cierre definitivo de la planta ubicada en la localidad bonaerense de Pérez Millán (partido de Ramallo), debido a que los trabajadores continuaron con un paro luego de haberse dictado la concialiación obligatoria por parte del Ministerio de Trabajo.

"Hoy lamentablemente tengo que informarles que ArreBeef ha dejado de funcionar. Arre Beef no va a trabajar más, esta decisión la he tomado yo con una gran pelea familiar. Aunque reciba un llamado del gobernador, el intendente o los sindicatos para que revea la situación, esta situación no se va a revertir venga quien venga. Veré qué hago con la carne que tengo colgada y la hacienda que se está muriendo de hambre en los corrales” .

Según el medio Noticias de Arrecifes, el conflicto entre los trabajadores y la empresa lleva varios generado por una interna gremial, con la mayoría de los empleados del frigorífico levantándose contra la conducción del Sindicato de Trabajadores de la Carne, que entienden que no los defiende ni los protege.

En diálogo con el diario "La Nación", Borrel señaló que tuvo que tomar la decisión de cerrar el frigorífico cuando luego de varios días veía muy mal a todos sus familiares que trabajan en la planta y dijo: "Primero mi familia y después el resto".

"Todo empezó cuando la gente quería elecciones sindicales pero que por el tema del Covid están suspendidas y no pueden realizarse. Y por este motivo me pararon la planta el martes y miércoles. El jueves se dictó la conciliación obligatoria pero no la acataron y hoy viernes me encuentro con todos los animales en el frigorífico", señaló.

"Encima ahora no dejan sacar a los animales que tengo en los corrales desde el día miércoles y se van a morir", agregó. Por otra parte, aclaró que la Federación de la Carne que lidera Alberto José Fantini no tiene nada que ver, "pero que no lo pudieron manejar". En este sentido, LA NACION intentó comunicarse con Fantini pero no obtuvo respuesta.