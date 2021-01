Sancho renunció a Salud por su desacuerdo en aplicar la interrupción voluntaria del embarazo

El Dr. Guillermo Sancho presentó su renuncia indeclinable al cargo de Secretario de Salud de la Municipalidad de San Pedro. El Dr. Guillermo Sancho presentó su renuncia indeclinable al cargo de Secretario de Salud de la Municipalidad de San Pedro.

El funcionario que estuvo al frente de la lucha contra la pandemia de coronavirus decidió alejarse por su posición en contra de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

Ante la inminente aplicación de los protocolos que reglamentan la legislación aprobada por el Congreso Nacional y promulgada por el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, Sancho decidió "no ser un obstáculo".

La decisión, comunicada en las últimas horas al resto del gabinete, fue a su vez hecha pública en una carta dirigida a la comunidad de San Pedro en las redes sociales.

Este es el texto completo.

"Estimados vecinos, amigos y familia, en el día de hoy presente mi renuncia indeclinable a partir del día 31 de enero de 2021, al cargo de Secretario de Salud de la Municipalidad de San Pedro, cargo que ocupo desde 2018.

Ha sido para mí un honor que el señor Intendente Cecilio Salazar me haya elegido para ocupar esta importante función y haber podido ser parte de su equipo. Pero lamentablemente debo tomar esta decisión apoyado en mis más profundas convicciones.

La sanción de la ley 27.610 por parte del Congreso Nacional, y la guía para la implementación de esta ley en la Provincia de Buenos Aires, obliga a las autoridades del sistema público de salud a tomar medidas que son totalmente contradictorias con mi pensamiento y con el Juramento que hice como médico.

No debe entenderse esta renuncia como un acto de cuestionamiento a lo dispuesto por las autoridades nacionales y provinciales. Por el contrario, tomo esta decisión personal para no ser un obstáculo a la implementación de lo que, en definitiva, es una Ley. Pero las circunstancias me obligan a poner por delante mis convicciones antes que mis obligaciones como funcionario.

Quiero agradecer profundamente a todo el equipo de salud tanto público como privado, me he sentido acompañado a lo largo de todo este tiempo, mi admiración y respetos hacia todos ustedes.

Por último quiero resaltar mi agradecimiento hacia el Intendente y todo su equipo de gobierno por estos años de trabajo conjunto. Estoy convencido de que hemos logrado mejoras importantes para San Pedro. Y estoy seguro que su gestión seguirá siendo exitosa y reconocida por todos nuestros vecinos.

Quedo a disposición para realizar ordenadamente la transición del área, así como también para colaborar en la lucha contra la pandemia que, a mi entender, sigue siendo la prioridad en materia de salud pública.





Dr. Guillermo F. Sancho".