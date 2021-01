Confirmaron otros 6 contagios de coronavirus y 31 pacientes recibieron el alta

Omar Alberto Peralta Velásquez, quien estaba detenido en la Unidad Penal 11 de Baradero, escapó en las últimas horas y es intensamente buscado en toda la zona. Según trascendió escapó en un auto color bordó con vidrios polarizados que lo esperaba en cercanías de la cárcel. Oriundo de Salto, se trata de la misma persona que cuando estaba alojado en la Unidad Penal de Mercedes, en 2016, había ofrecido cortarse las piernas para asegurarle a la Justicia que no iba a huir. De esa forma, dijo, podría cuidar de su hijo, entonces de 11 años. "Ofrecí las piernas porque a mi hijo le sirvo más en silla de ruedas que acá en la cárcel. Adentro soy un mal ejemplo y afuera le puedo enseñar cosas. Esto lo hago porque estoy sufriendo un montón por mi hijo. A mí me hicieron una cama, fue un jefe de calle. Yo no tuve nada que ver y me estoy comiendo un garrón. Así como fui culpable un par de veces, no te lo voy a negar, cuando nació mi hijo no quería saber más nada. Y me arruinaron la vida. No era