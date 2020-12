Un joven sufrió fracturas cervicales tras arrojarse al riacho

Un joven de 25 años, identificado como Lucas Franco, permanece internado en el Hospital Subzonal "Dr. Emilio Ruffa", a la espera de una derivación, luego de sufrir fracturas cervicales al arrojarse al riacho San Pedro. Un joven de 25 años, identificado como Lucas Franco, permanece internado en el Hospital Subzonal "Dr. Emilio Ruffa", a la espera de una derivación, luego de sufrir fracturas cervicales al arrojarse al riacho San Pedro.

El incidente tuvo lugar en el ex Balneario Municipal, en cercanías del sitio en donde hace pocos días se ahogó un turista.

El Dr. José Herbas, titular de la guardia y el servicio de emergencias del Hospital, relató que, al ingresar a la guardia, "este joven nos refiere que se tira al agua, sin verificar que no tenía la profundidad adecuada".

Con relación a las lesiones que presentaba, agregó: "Sufrió un traumatismo de cráneo con compromiso de columna cervical. Viene traído por un amigo en moto. Hay un pequeño desplazamiento. Luego del traumatismo no tendría que haber sido movilizado. A la víctima de accidentes o politraumatismos no hay que movilizarlo. En este caso ingresó caminando con dolor en la columna cervical, el médico le coloca el collar para inmovilizarlo y verificamos que tiene fracturas en algunas vértebras en algunos casos con aplastamiento. Se solicitó traslado a emergencias sanitarias y esperamos que nos den la derivación a neurocirugía".

Consultado sobre las posibles consecuencias, puntualizó: "Si no hay tocamiento de la médula no habría consecuencias, pero el proceso inflamatorio no ocurre siempre en lo inmediato. Tiene que sacar algún otro estudio para ver si no hay tocamiento medular. Pero no tiene una sintomatología periférica, lo que nos deja un poco más tranquilos".