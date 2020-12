Salazar: "No van a trabajar y están acicateando este paro salvaje"

El Intendente Cecilio Salazar habló hoy sobre el pedido de recomposición salarial realizado por los gremios. Adelantó que depende de una revisión de la devolución de los préstamos realizados por la Provincia, aunque intentarán acercar posiciones en la reunión paritaria de esta tarde.Además, criticó a los dirigentes gremiales que convocaron a un paro de 48 horas."En realidad, se firmó la paritaria anterior para reunirnos el 15 de Diciembre. La situación está muy complicada, y los trabajadores tuvieron una pérdida de poder adquisitivo. La idea es acercar alguna propuesta" expresó el mandatario comunal."Ayer se habló con el Gobernador, porque tuvimos casi 100 millones de préstamos a través del Banco Provincia para pagar salarios, además de algunas ATP, entre mayo y agosto. Eso hay que empezar a devolverlo desde el 1 de enero. Uno de los temas es que se transforme todo en ATP" aclaró Salazar.Si bien hay un primer compromiso del Gobernador Axel Kicillof, dependerá en gran medida del tratamiento del presupuesto: "Si tenemos una seguridad de eso podríamos instrumentar aumentos en diciembre. Estamos concientes de que lo necesitan, así que estamos con esa expectativa. Tendríamos que devolver 6 millones mensuales en 18 cuotas fijas".El Intendente se refirió, además, al llamado a medidas de fuerza: "Hay alrededor de 150 personas que no van a trabajar y son los que están acicateando el paro. Pero la gran mayoría se presentó siempre a trabajar. En esta situación de pandemia, casi ningún gremio está parando. Incluso el Presidente ayer almorzó con la CGT porque nadie puede hacer un milagro. No es que es malo el Presidente, el Gobernador o el Intendente. La economía se retrajo a lo largo y ancho del mundo. Ellos sabrán, pero le están parando a la gente que necesita que ellos trabajen y que están pagando las tasas. No hay nadie que esté pensando en un paro salvaje como éste. Hay algunos que están en su casa, sacándose fotos en piletas de natación y están llamando al paro en mensajes de audio".