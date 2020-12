Prohibición de pirotecnia: campaña "Menos ruido, más luces"

La Municipalidad de San Pedro recordó la vigencia de la ordenanza 6212/16 que prohíbe la pirotecnia en el ámbito del distrito de San Pedro.

La regulación no autoriza la tenencia, fabricación, comercialización, depósito y venta al público, mayorista o minorista, y el uso particular de todo elemento de pirotecnia y cohetería, sea éste de venta libre o no, y/o fabricación autorizada.

"En la proximidad de las fechas en las que se distribuye de manera ilegal este tipo de productos para fiestas, despedidas o eventos, se recuerda que además de las sanciones de las que son pasibles aquellos que desconozcan esta disposición, es importante el compromiso de todos por los efectos nocivos y peligrosos que supone el empleo de estos elementos" señalaron desde el Municipio.

"Además de los potenciales accidentes en quienes manipulan pirotecnia, las explosiones provocan trastornos a las personas con autismo y en animales, desorientación, trastornos en los oídos, taquicardia, temblores náuseas, aturdimiento, miedo, reacciones desesperadas y accidentes" agregaron.