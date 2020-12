Gustavo Gauna, Secretario General de ATE, sostuvo, en relación al fracaso de la paritaria de ayer, tras seis horas de reunión, que "una vez más, el Ejecutivo no está pensando en los trabajadores municipales, porque si no hubiéramos pasado notas y amenazado con estas medidas la paritaria estaba cerrada sin aumentos para este año".

El dirigente planteó que "esas son las cosas con las que a veces nos encontramos con este Ejecutivo, ya que no hubo forma de hacerle entender que el trabajador municipal necesita un aumento salarial digno, porque ofrecer un 10% en diciembre, cuando la inflación será de un 33% es irresponsable".

Gauna también advirtió que hubo situaciones que podrían ser denunciadas ante las autoridades laborales: "Al final de la reunión pasó algo muy especial con el acta, que es para denunciarlo y que atenta contra la libertad de expresión, la voluntad y el diálogo. A ATE no se le permitió expresar el pedido de las bases en el acta con respecto a la paritaria. La tuvimos que escribir a mano. No quisieron poner que ATE rechazaba la medida. Fue vergonzoso. Al Ejecutivo no le gusta cuando las cosas no salen como ellos quieren. El cuarto intermedio lo pusieron ellos solos".

Desde el gremio expresaron que el acatamiento a la medida es alto: "Se está cumpliendo y los trabajadores entienden que en la lucha se puede conseguir algo mejor. Tránsito no trabaja, licencias de conducir en un 50%, Bromatología no trabaja, en el Hospital el acatamiento es dispar, en las delegaciones hay alto acatamiento, Obras sanitarias trabaja únicamente con guardias, el Cementerio no está trabajando, así que el acatamiento bastante grande".