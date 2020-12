Covid: Rebrote en algunos distritos de la región, a la espera de la vacuna

La reunión de ayer del Comité Regional de Salud, encabezada por el Director de Regiones Sanitarias, Adrián Gayoso, permitió establecer parámetros con respecto al avance de la pandemia de Covid en la zona.

"Hubo un rebrote importante en algunos municipios, por el aumento de la circulación" reconoció el Secretario de Salud, Guillermo Sancho. Sin embargo, por el momento, San Pedro mantiene la tendencia a la baja de contagios: "Nosotros tuvimos un pico de casos entre la última semana de septiembre y la primera de octubre. A partir de ahí empezamos todas las semanas a descender el nivel de consultas e hisopados. La semana pasada tuvimos menos consultas en una semana que la que teníamos por día hace tres meses".

De todos modos, expresó su preocupación por un posible rebrote en las condiciones actuales del sistema de salud: "Yo noto en líneas generales un cansancio en el equipo de salud en el seguimiento de la pandemia. Es algo que ayer se habló en el Consejo Regional, todos tuvimos un año muy cargado, muy estresante, y el impulso que podemos tener al inicio de la pandemia, hoy es diferente. No se pudo dar licencia por vacaciones y recién ahora estamos dando licencia por estrés. Preocupa el rebrote con el personal de salud cansado".

Consultado sobre la vacunación, confirmó que las primeras 300 mil que se aplicarán en Diciembre no llegarán a San Pedro. "Con respecto a la vacuna se dijeron algunas cuestiones que ya sabíamos y otros que no, y nos pidieron que seamos cautos. Todavía no sabemos qué disponibilidad de vacunas vamos a tener. Y si bien hay una fecha tentativa para mediados de enero, aún no está claro, porque depende de los laboratorios" expresó Sancho.