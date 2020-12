Corti: "No tenemos margen para ofrecer más nada"

El Secretario de Gobierno de la Municipalidad, Silvio Corti, sostuvo hoy, en relación al fracaso de las negociaciones paritarias, que "la petición de los gremios y la capacidad de pago del Municipio están muy distantes".

Pese a que reconoció que "entienden la situación de los trabajadores municipales, sobre todo los que menos ganan", sostuvo que "la economía municipal está profundamente afectada por este año atípico, y se pudieron pagar los sueldos por un trabajo de articulación con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que aportó los recursos para que cada mes se pudiera completar el pago de salarios".

Corti consideró que "es prácticamente imposible siquiera acercarse a los pedidos iniciales de los gremios, pero hicimos un esfuerzo porque para nosotros el año se terminaba con el bono que habíamos otorgado hace algunos meses, en ese sentido el Intendente charló con nosotros para aportar un porcentaje al básico de los trabajadores municipales y aplicar también un aumento en enero, algo que nunca ocurrió porque las primeras cuotas de aumento se dan siempre en marzo" .

Sobre el pase a un cuarto intermedio y la reanudación de la paritaria el próximo miércoles, bajó expectativas: "No tenemos margen para variar. Ir a otra reunión sabiendo que no podemos ofrecer nada, es tensionar. Estábamos entusiasmados de que hubiéramos podido saldar esta situación e intentar mirar al 2021 con otros ojos. Pero surgió esa situación, no se pudo acordar. El pase al cuarto intermedio es porque privilegiamos el diálogo pero la discusión va a quedar empantanada. Estamos asumiendo un compromiso para enero con plata que no tenemos. Nos estamos jugando a que la Gobernación no le va a reclamar al Municipio la plata que debemos. Es la primera vez que nos arriesgamos así".