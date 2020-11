Una sampedrina es voluntaria para probar la vacuna de Pfizer

La sampedrina Mariana Meneghini es empleada de la Casa de Tierra del Fuego en la ciudad de Buenos Aires.Ella y su hija son parte de los 5 mil voluntarios que se ofrecieron para probar la vacuna contra el Covid del laboratorio Pfizer, una de las que está en la fase más avanzada para su aplicación en los próximos meses.En declaraciones a medios fueguinos, explicó que decidió ser tras leer informes periodísticos. "Me anoté primero, mi hija se anotó dos o tres semanas después, aunque la llamaron a ella incluso antes. Es reconfortante en medio de todo este caos que estamos viviendo que podamos ayudar" sostuvo.La sampedrina habló sobre los pasos dados hasta el momento: "La logística es excelente. Primero te llaman, te hacen un montón de preguntas. Después un remise te lleva al Hospital Militar, tenés una charla con el médico, firmás un consentimiento. Te hacen análisis de orina y sangre, pasás al hisopado, a la vacuna, en donde tuve que esperar un poco y una vez que me vacunaron me tuvieron media hora en observación y volví a mi casa".El seguimiento es detallado: "Te dan un termómetro, un celular, un dispositivo con un programa que tenés que cargar por semana si tuviste fiebre o dolor. Al día siguiente ya me llamaron para programar la próxima vacuna que es a los 21 días de la primera. Son dos vacunas y luego controles durante dos años. Te piden no quedar embarazada. De los 5 mil voluntarios, en 2.500 aplican vacunas y en otros 2.500, un placebo. Después de que sale la vacuna te dicen lo que te pusieron".