Paro en "Nuepal": 12 horas diarias de trabajo, en negro y con malos tratos

Trabajadores de la fábrica papelera de capitales chinos "Nuepal Celulosa Papel S.A.", ubicada en el camino de acceso a Papel Prensa, llevan adelante un paro total de actividades, con el apoyo del Sindicato de Papeleros.Walter Be, Secretario Adjunto del gremio, informó a "Somos Noticias" que la medida de fuerza en la empresa que fabrica papel tissue se origina en las condiciones irregulares de sus 13 trabajadores."No pagan los recibos, no tienen todo declarado, trabajan 12 horas por día, cobrando la mitad en blanco o menos. Lo que dijimos es que se haga lo que tiene que hacer por el convenio y a las personas que se quejaron las tiene castigadas cortando el pasto con pala y machete para que se cansen y se vayan. No es modo de tratar a la gente porque no son animales" expresó el dirigente."Queremos que paguen lo que dice el convenio y que tomen un turno más. El abogado dijo que había hablado con la empresa y que si trabajaban hasta diciembre 12 horas, ponía un turno más. Vino el chino y tiró todo para atrás lo que había hablado el abogado. Sigue amenazando con echar gente y diciendo que de la puerta para adentro manda él" expresó Be."Estamos esperando una audiencia en el Ministerio de Trabajo que iba a ser hoy y se postergó para mañana" explicó.