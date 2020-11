Clubes pidieron a Salazar autorizar actividades sociales

Los clubes de San Pedro y la Liga Deportiva Sampedrina presentarán este lunes una nota dirigida al Intendente Cecilio Salazar en la que piden la autorización de la apertura de las instalaciones sociales y deportivas para los socios.

El reclamo concreto es que, a partir del lunes 9 de Noviembre, puedan ingresar las familias y hacerse uso de los materiales correspondientes en los entrenamientos de los deportes federativos.

El pedido se fundamenta en "la infinidad de reclamos por situaciones de desigualdad que se generan entre nuestros socios" y la posibilidad de que el malestar "pueda derivar en la decisión de no hacer frente a las cuotas sociales de las familias que, no teniendo ninguna actividad deportiva, no pueden acceder a ingresar a las instalaciones a disfrutar del espacio al aire libre".

Este es el texto completo:

"San Pedro, 02 de Noviembre de 2020

Sr. Intendente Municipal

Don Cecilio Salazar

Los abajo firmantes en representación de clubes y de la Liga Deportiva Sampedrina, nos dirigimos a Usted a los efectos de solicitarle, desde el próximo lunes 9 de noviembre, la autorización a la apertura de nuestras instalaciones sociales y deportivas para todas las familias socias, junto a la incorporación del uso de los materiales correspondientes a los entrenamientos en los deportes federativos (voleibol, básquetbol, hockey, fútbol, etc.), que aún se encuentran imposibilitados y que, en el entorno de nuestras instituciones, con la aplicación de protocolos generales y particulares, hoy están en condiciones de hacerlo con un riesgo no mayor al que ya hemos asumido en otras actividades y en nuestras acciones cotidianas.

Para respaldar esta solicitud no es necesario detallarle en esta nota, la infinidad de reclamos por situaciones de desigualdad que se generan entre nuestros socios, instalando un malestar que podría derivar en la decisión de no hacer frente a las cuotas sociales desde algunas familias que, no teniendo ninguna actividad deportiva, no pueden acceder a ingresar a las instalaciones a disfrutar del espacio al aire libre.

Ellos han sido y son quienes pagando sus cuotas han sido fundamentales en nuestro sostenimiento y regresar, representaría sin dudas, una contribución a la salud y el bienestar de todos.

Con relación a la práctica de deportes de conjunto advertimos algo similar, conociendo casos en los que, estando en nuestra misma Fase, ya han podido retornar los entrenamientos de básquetbol, voleibol, hockey, etc.

Con horarios y condiciones que cada institución deberá ajustar conforme a sus propias características, bajo estricta supervisión de los padres, solicitamos también el regreso de los menores de 12 años.

Para ellos, también representa una necesidad urgente y fundamental en desarrollo emocional y físico luego de largos meses de encierro tristes y complicados.

Todos los firmantes destacamos la seriedad y compromiso con el que se han llevado adelante todos estos meses en los que la incertidumbre nos puso a prueba a todos.

Reconocemos a Usted, su gobierno y muy especialmente al equipo de salud que ha, debido modificar prioridades y adaptar todo a un contexto de gran angustia.

La Pandemia y sus efectos, a nosotros, como dirigentes y como administradores de células fundamentales de la sociedad, nos impuso la obligación de preservar empleos e instalaciones y, con la ayuda de los gobiernos que mucho agradecemos, este tránsito ha sido posible.

La flexibilización de los controles de acceso a San Pedro ya declarada por funcionarios, los preparativos de los prestadores turísticos, la llegada de visitantes y la infinidad de imágenes que muestran en redes sociales como familias y amigos se reúnen en ámbitos particulares, plazas públicas y locales gastronómicos, torna insostenible que estas actividades no regresen a los clubes sociales y deportivos que además, pueden imponer con mucha mayor efectiva, protocolos y controles sanitarios como los que cumplen los deportistas y que, seguramente, serán parte de nuestra vida durante los próximos meses.

Tal como lo hemos demostrado en todos estos meses, estamos todos del mismo lado, queremos lo mejor para nuestra comunidad y creemos que podemos asumir con responsabilidad esta etapa, priorizando la salud, planificando con profesionales las máximas medidas de seguridad, priorizando el AIRE LIBRE y atentos revertir cualquier autorización ante la más mínima señal de riesgo.

Quedamos nuevamente a disposición para determinar a la brevedad, las condiciones en las que esta apertura podría ser posible.

Sabemos que contamos con Usted y con su equipo, y todos deseamos que nuestra querida ciudad pueda recuperar progresivamente su movilidad para beneficio de todos.

Atentamente

Club Náutico

Club de Pescadores y Náutica

Club Los Andes

Club Mitre

Paraná Fútbol Club

Independencia Fútbol Club

Liga Deportiva Sampedrina

Tiro Federal

Club Sportivo América"