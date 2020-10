Turismo trabaja en un protocolo para que se habiliten los campings

La Directora de Turismo de la Municipalidad, Marcela Cuñer, habló hoy sobre el anuncio de la puesta en marcha de la temporada de verano en la provincia de Buenos Aires.

"En Noviembre podemos comenzar con quienes tienen propiedades en San Pedro y con el turismo interno, promoviendo que los sampedrinos puedan aprovechar los alojamientos locales o hacer turismo rural en las localidades" explicó la funcionaria.

Para Diciembre, en cambio, se recibirá al resto de los visitantes. "Cada establecimiento nos tiene que presentar un protocolo, adaptado a su lugar. Y nosotros preparamos la declaración jurada para que cada pasajero lo complete con respecto a su salud" precisó.

Además, cada turista deberá tener bajada en su teléfono celular la aplicación "Cuidar vacaciones", "en donde figura en qué establecimiento estará alojado y con quién vino, entre otras cosas". También se impulsará el "seguro Covid" para que quienes tengan problemas de salud puedan ser trasladados para recibir atención en su lugar de origen.

Con relación al anuncio de que no se habilitarán los campings, Cuñer adelantó que trabajan en un protocolo que pondrán a disposición del gobierno provincial, para su aprobación. "Tenemos como modelo el que está vigente en Entre Ríos, porque si bien hasta ahora no hay un protocolo bonaerense, no quiere decir que no se habilite luego. Los problemas son los vestuarios y los baños, pero hay que encontrarle la solución para que puedan trabajar" precisó.