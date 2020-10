¿Qué se preguntan los adolescentes sobre el COVID-19?

"¿Cuáles son los criterios que se toman para podernos reunir en bares (hasta 4 personas) y no en una casa? ¿Puedo haber tenido COVID, ser asintomático y no generar anticuerpos? ¿Hay riesgo de que las mascotas contraigan el virus? ¿El virus puede quedar en el ambiente,en el aire acondicionado de un comercio, por ejemplo? ¿El Covid se contagia por el agua? En el verano, ¿podremos ir a una pileta y estar con otras personas, aunque sean pocas?"

Estas son algunas de las tantas preguntas que un grupo de adolescentes de entre 14 y 18 años de la Escuela Nuestra Señora del Socorro se formularon y plantearon a la Dra. Liliana Doldán, integrante del equipo sanitario COVID.

Fue en el marco de una charla brindada a través de Zoom, ideada por un grupo de profesores y alumnos con el fin de concretar una campaña de concientización sobre el virus. La intención fue que los adolescentes pudieran despejar sus dudas y desterrar los mitos sobre este virus, además de informar sobre cómo vivir el día a día en esta nueva normalidad y cuáles son las nuevas conductas sociales que deben asumirse, como las reuniones al aire libre, no compartir el mate, usar tapaboca y el distanciamiento social.

Además de esas preguntas, hubo planteos de algunos chicos hasta negando la existencia del virus: “El virus no existe, o no es tan así, los medios de comunicación exageran…”. Y otros planteando la formación de una "burbuja": “Con mis amigos armamos una burbuja, nos juntamos nosotros cuatro siempre, no vamos a un bar, nos juntamos en una casa”.También interpelaron a Doldán: "En estas circunstancias de actividades y comercios habilitados, ¿a cuál no irías? ¿cuál es el que trae más riesgo de contagio? ¿por qué?".La charla duró alrededor de una hora y media y quedó disponible en el canal de Youtube y el Facebook de la Biblioteca del colegio.