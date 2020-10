Pedirán a Provincia habilitar el estadio como opción para los gimnasios

El Director de Deportes de la Municipalidad de San Pedro, Ramiro Sánchez Negrete, confirmó que presentarán un protocolo para que la Provincia de Buenos Aires habilite el estadio municipal para que los gimnasios puedan desarrollar sus actividades al aire libre.

Ayer, Sánchez Negrete y otros funcionarios recibieron a los dueños y profesores, ante la inquietud por la imposibilidad de trabajar durante los últimos seis meses. Los gimnasios están habilitados únicamente para los Municipios que se encuentran en fase 5.

"Estamos buscando utilizar el espacio público para las actividades. Pero viendo la cantidad de gente que consume costanera y boulevard no creo que sea lo correcto llevar más gente a que realice actividad física. Una de las opciones era abrir el Estadio Municipal, pero estamos terminando el protocolo para que cada uno tenga un sector bien amplio con controles de entrada y salida. Queremos que dentro de ese protocolo, al menos está en el borrador, queden incluídos los que tienen escuelas de danzas o similares" explicó el funcionario.

Con relación a los pedidos realizados, agregó: "Era necesaria la reunión, aunque con los dueños de gimnasios vengo hablando desde hace mucho, cuando presentaron los protocolos. No depende del Municipio decidir qué se habilita y qué no, porque la Provincia tiene un sistema de fases. Son concientes del momento que se está pasando, no quieren generar un dolor de cabeza sino generar una salida entre todos. Está claro que la apertura de gimnasios no se va a poder hacer hasta que pasemos a fase 5. Pero queremos que Provincia empiece a ver esta problemática que no pasa solamente en San Pedro".