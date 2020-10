"No vamos a permitir que un vecino de la Región Sanitaria no tenga una cama" (Audio)

Walter Martínez, Director Ejecutivo de la Región Sanitaria IV, confirmó que el panorama general en la zona es "de franco ascenso y con duplicación de los casos en las últimas semanas".

Además, confirmó que se están contabilizando en región sanitaria los contactos por criterio epidemiológico, incluyendo los contactos estrechos sintomáticos y quienes presentan signos claros de la enfermedad como la pérdida del gusto y el olfato. Por el momento, esos datos no se están difundiendo en San Pedro, en donde solo se dan a conocer públicamente los resultados de los hisopados.

Si bien San Pedro cuenta con un seguimiento, Martínez reconoció que el avance de la pandemia es general en la zona.

"San Pedro fue una de las primeras ciudades de la región, con Salto y San Antonio de Areco que empezaron a tener más contagios. Esto se ha sostenido en el tiempo y se fueron sumando otras ciudades de la región sanitaria. Hoy podemos decir que tenemos una circulación viral en los 13 municipios, y cuesta encontrar un nexo epidemiológico" explicó el sanitarista.

Martínez fue contundente al señalar que no toman la situación de cada municipio en forma individual, sino la zona como un todo, en el que pueden disponerse derivaciones a criterio de Región Sanitaria: "En la actualidad hay un 45% de ocupación de camas de terapia, pero tenemos cuatro municipios con más del 70%. Pero tener el hospital de San Nicolás y el de Pergamino con un alto porcentaje de ocupación de camas no es conveniente. En San Nicolás tres respiradores están ocupados por accidentología de tránsito".

En tal sentido, agregó: "Si bien uno tiene un estudio y números de cada una de las trece localidades, desde que asumimos la conducción de Región Sanitaria, previo a la pandemia, sentimos a la salud como algo integrado siendo un sistema integrado entre la provincia, la región y los municipios. Tenemos que tratar de ver los números todos en forma general. Por supuesto que tenemos municipios con un poco más de estrés en camas y sistemas de salud pero otros que no lo tienen. Tenemos la tranquilidad de que dentro de la región podremos asistir a cualquier vecino que necesite una cama de internación. Incluso San Pedro no tiene un gran porcentaje de ocupación de terapia intensiva o internación de adultos para prender una alarma en la comunidad. Si bien hay casos activos hay muchísimos casos recuperados. Se está manteniendo un porcentaje estable. El sistema de salud local de San Pedro hoy en día puede responder tranquilamente a las necesidades locales, y si así no ocurriera, tenemos opciones".

Consultado sobre la posibilidad de que se produzcan derivaciones, agregó: "Por supuesto, no podemos permitir que un vecino de la zona no tenga una cama. Pero tenemos que ver las características del paciente. Tenemos el 100 por ciento de las camas de Arrecifes ocupada y el 0 en Carmen de Areco. Si un vecino de Arrecifes entra con necesidad de asistencia respiratoria mecánica, lo vamos a dejar que se muera en Arrecifes o lo vamos a trasladar a Carmen de Areco para que tenga una posibilidad de sobrevida? Incluso si tenemos que derivar a un lugar privado, también podremos atender a pacientes no mutualizados. Cuando asumimos teníamos 102 camas y hoy superamos las 190 camas, con el aporte del Ministerio de Salud de la provincia y algunos privados que han hecho esfuerzos. En San Pedro han duplicado la terapia intensiva del hospital, han hecho un esfuerzo enorme".