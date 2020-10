Derivaron a Carmen de Areco a otro paciente con Covid

Un paciente que debía ingresar a la terapia intensiva fue derivado este domingo desde el Hospital Subzonal "Dr. Emilio Ruffa" hasta un centro asistencial de Carmen de Areco.

Así fue confirmado por el Dr. Javier Sualdea, Director del centro asistencial, quien agregó que el traslado fue organizado por el Ministerio de Salud, a través de Región Sanitaria IV.

"Es real la foto de que tenemos las camas de terapia ocupadas, pero formamos parte de una red que permitió las derivaciones que se hicieron el otro día, y ayer se hizo otra. Hoy tenemos un área de terapia intensiva Covid en la que tenemos las camas ocupadas y otra UTI no Covid que también está completa, pero no podemos mezclar una con otra" aclaró el facultativo.

"En el área Covid de pacientes no críticos, tenemos 8 confirmados y otro hisopado, al que le falta el resultado. Ayer, de esa área, como no podíamos pasar a terapia se derivó a un hombre de 66 años a Carmen de Areco. En la región, no solo nos pasó a nosotros sino también a Arrecifes, que tiene una situación complicada" agregó Sualdea.

Además, adelantó que "para el fin de semana que viene tendremos dos camas Covid más funcionando".

Si bien la situación es complicada, el médico planteó que "en la región hay un 50% de ocupación de las camas, lo que da una certeza de que por ahora nadie se va a quedar sin lugar".