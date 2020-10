Comienza el Programa ATR: docentes visitarán a los alumnos "desconectados"

Marta Alonso, Jefa Distrital de Educación, confirmó que en las próximas horas tendrán precisiones sobre la continuidad del ciclo lectivo.

"Hoy no tenemos precisiones sobre que empiecen o no las clases presenciales en San Pedro, pero el sentido común y las autoridades provinciales nos dicen hasta que no estén dadas las condiciones epidemiológicas no se va a volver, porque se prioriza el cuidado de los alumnos y la población en general" explicó.

Con la posibilidad de un regreso a las aulas casi descartada en San Pedro para lo que resta del ciclo lectivo, Alonso confirmó que en los próximos días se pondrá en marcha el Programa de Acompañamiento a las Trayectorias y la Revinculación (ATR).

Docentes suplentes y en formación irán al encuentro de estudiantes y colaborarán con las actividades educativas propuestas por las y los docentes a cargo de cada curso para fortalecer el vínculo entre la escuela y las familias. Las y los acompañantes de trayectorias educativas de este programa desempeñarán sus tareas en el marco de los proyectos educativos de cada escuela y siguiendo estrictos protocolos.

"En este momento puntual, estamos trabajando con un grupo que trabajó en el análisis de los alumnos que estaban desconectados o los que tienen baja intensidad de conectividad. En San Pedro tenemos una realidad bastante buena, es menos del promedio provincial, que ya es bajo. No se conectaron alrededor de un 3 o 4 % de los alumnos. Hoy está puesta la prioridad en revincular a los chicos, aunque no es enseñarles en la casa lo que no aprendieron, sino tomar contacto para saber cuál es su situación y acompañarlos para su inclusión".