Adolescente accidentada hace tres semanas pide ayuda para comprar una prótesis

Paloma es una joven de 16 años que tuvo un accidente de tránsito el 22 de septiembre y permanece internada desde ese momento a la espera de una prótesis que le permita volver a caminar.

Después de que el Hospital y la Municipalidad le informaran que no puede aportar los 22.500 pesos, Daniela recurrió a las redes sociales para pedir la ayuda de la comunidad.

Al lado de su cama en el Hospital, su mamá, Daniela, relató a "Equipo de Radio" lo sucedido: "La nena tuvo un accidente, un auto la chocó y se dio a la fuga, no llamó a la policía ni a la ambulancia. Hace casi un mes que está internada. Decían que me iban a dar la prótesis, pero el lunes me dijeron que no tenían fondos. Fui a hablar con el Intendente y la Secretaria me entregó una nota firmada diciendo que no había dinero. Si mandan a pedirla "allá arriba" puede tardar siete meses, me dijeron ".

Daniela relató la cotidianeidad de sus días y habló sobre el estado de su hija: "Le pusieron un aparato en la pierna, por eso no me permiten llevarla a la casa. La nena se empezó a lastimar la cola, el tobillo, por el tiempo que estuvo en la cama. Yo estoy todo el día en el hospital, a la tarde, de 15 a 17 me voy a mi casa a pegarme un baño. Pero no puedo seguir trabajando, como lo estaba haciendo, cuidando personas mayores. Además, tuve que dejar a mi papá, que es una persona mayor, solo al cuidado de mi otra hija, de 18 años".

Aquellos que puedan realizar un aporte, deben comunicarse al teléfono 03329-15637188.