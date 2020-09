La reconocida actriz Lili Popovich llevará al escenario una obra de Marina Seery

En el marco de la situación de distanciamiento social dado por la pandemia, una de las actividades más afectadas es sin dudas el teatro; y sobre todo, el teatro de las pequeñas ciudades como San Pedro, donde el desarrollo del arte se vuelve más complicado aún.Sin embargo, los artistas se reinventan, escriben, se alían a las tecnologías y así, van generando contenidos para dar continuidad al arte.La actriz y directora teatral Marina Seery atravesó ese proceso y, ahora, la reconocida artista Lili Popovich llevará al escenario su obra, el unipersonal "El tiempo discreto", que dirigirá Grace Pereyra.

Dada la incertidumbre acerca de la apertura de los teatros, aún no está definido el modo en que se concretará la obra. "Si la pandemia nos permite abrir las salas, sería la mejor opción", reconoce Seery en diálogo con Noticias San Pedro. Pero no se descarta una puesta por streaming. De hecho, Popovich está en este momento presentando la obra "Invierno" por ese sistema.

Coach de Julio Chaves y Leo Sbaraglia, Popovich trabaja muchos de sus proyectos con Ricky Pashkus; además, trabajó en la película "El Clan", como esposa del personaje de Guillermo Franchella, entre otros reconocidos roles actorales.



Desde el espacio Wojtyla, casi en comunión con la naturaleza, Marina Seery también apuesta a la formación. Dirigirá la obra de su autoría "Bailar sin ataduras", que actuarán el uruguayoIgnacio Bernardez junto con la sampedrina Milena Trezzini, con la colaboración de Marcelo Biesa (actor y asistente de dirección de Capital Federal), la prof. Mariana Leiva, con sus aportes históricos y el Lic. Leandro Minutti en la musicalización, ambos sampedrinos."Esta obra tendrá su presentación en distintas salas e incluso en Uruguay. La obra habla de dos hermanos y de cómo cada uno de ellos vivió ese momento donde secuestran a la madre", adelante Seery.Pero, ¿cómo sobrevive el teatro en este contexto? "Difícil en nuestra ciudad. No contamos con ayuda, sobrevivimos dando talleres virtuales, especialmente con los adolescentes. No es lo mismo, yo accedí a esta modalidad por pedido de los padres. Pero si bien podemos aprovechar y trabajar el decir, un texto, una escena también somos concientes que se pierde todo el trabajo de expresión corporal tan necesario para el actor", explica la artista."En cuanto a las obras que teníamos fecha de estreno para este año, todo está parado. Seguimos ensayando vía Zoom pero no es un trabajo profundo el que podamos hacer", admite. De todos modos, la directora aprovecha las circunstancias para seguir formàndose. "Hago un curso con Lili Popovich, otro con Ricky Pashkus, uno de dramaturgia con las docentes del teatro Arenal y uno sobre dirección con Cecilia Meijide", enumera.Además, lleva adelante un ciclo de entrevistas a referentes del teatro en la página de Instagram "bailarsinataduras". Hoy, a las 20, se encontrarán con Ariel Cister y el sábado, en el mismo horario, con Emilia Mazer.Por otro lado, la próxima semana abrirá un taller de teatro vía Zoom para adultos y adolescentes. Mientras que para el próximo año, planea la apertura de la escuela de actuación con docentes de San Pedro y de Capital.