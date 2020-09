Juhant se recupera tras dar positivo al test de coronavirus

El pastor Luciano Juhant habló esta mañana, en "Equipo de Radio", sobre su estado de salud, luego de que se confirmara en las últimas horas que dio positivo al test de coronavirus.

"No tuve complicaciones, ni las tengo más allá de cómo se inicia esto, con un malestar físico, con una especie de resfrío un día, y al siguiente me costó levantarme. Eso fue el martes pasado" explicó.

El Director de Educación y Capacitación de la Municipalidad explicó que su cuadro se presentó con un estado general de decaimiento, aunque sin otros síntomas de importancia: "Le digo a mi hija que no vive conmigo que me traiga un termómetro y un analgésico. Sentía como que tuviera fiebre pero no. Vivo solo lo que es una ventaja para el aislamiento. Hago saber los síntomas a la noche al Dr. Bertone a través de un intermediario que lo conoce. Y ni bien escuchó dijo que al día siguiente fuera al consultorio amarillo para hisoparme. Eso fue el miércoles pasado y con el correr de los días los síntomas menguaron. Hace dos o tres días estaba lo más bien para salir a la calle. Pero ayer me dijeron que lo tenía, pero asintomático".

Durante toda la semana deberá permanecer aislado, a la espera de que se cumplan los diez días desde que comenzaron los primeros síntomas, y hasta recibir el alta.

Una sola de las personas con las que comparte oficina fue aislada como contacto estrecho.