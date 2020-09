Incendio intencional destruyó una precaria vivienda

Juan García, damnificado en el hecho, sostuvo que el hecho no fue accidental: "Yo vivía ahí, iba de noche, me la pasaba trabajando, pero ayer me vine a comer a la casa de mi amigo. Estuve una hora y me llamaron por teléfono para avisarme que se prendía fuego".

Al llegar, se encontró con que el candado estaba "reventado" y el portón del patio abierto. "Cortocircuito no podía ser. Dejé todo como estaba. Y yo tenía un par de cosas ahí, pero se quemó todo, no se decir qué se robaron y qué se perdió con el fuego, porque tenía toda mi ropa, cocina, cama y todo está quemado".