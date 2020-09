Empleados de comercio que trabajen el lunes tendrán pago doble

Este sábado se conmemora el “Día del Empleado/a de Comercio” aunque el feriado fue previsto, por un acuerdo entre el Sindicato de Empleados de Comercio y las cámaras del sector, para el próximo lunes.

Además, destacaron que ese día, reconocido por la ley 26.541 y ratificado en el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75 en su artículo 76, se rige según las normas establecidas por la Ley de Contrato de Trabajo para el descanso dominical.

"Éste es un año difícil, y los compañeros pusieron la lucha para que cada uno de nosotros pudiera tener lo que necesitábamos. El lunes es un feriado nacional para los mercantiles. El día del Empleado de Comercio es este sábado, pero como es un día que tiene buena venta, se acordó con las cámaras que sea el asueto el lunes" explicó Marcelo Mosteiro, Secretario General del Sindicato de Empleados de Comercio.

"Tiene cobro doble como cualquier otro feriado, o directamente día de descanso. Lo que les decimos a los compañeros es que si trabajan y no tienen pago doble se hará la denuncia ante el Ministerio" agregó el dirigente.

Consultado sobre las perspectivas para lo que queda del año, Mosteiro expresó: "Yo lo que viene lo veo igual o peor. La pérdida de trabajo se da fundamentalmente en el ámbito no registrado. Entre los que están inscriptos no tenemos grandes bajas, pero hay que destacar que el cierre de comercios comienza con una gran crisis en 2017 en donde empezaron a achicar. Hoy esa persona no puede pagar el alquiler, no puede pagar a luz, y ahí se da el cierre de comercios. Obviamente tenemos bajas por despidos, y también por despidos encubiertos como renuncias".

El titular del gremio mercantil se refirió a la conciliación obligatoria dictada en medio de la negociación paritaria: "Una de las cámaras se negó a la firma del acuerdo paritario. Tenemos esperanza de que se resuelva en los próximos días y estamos ahora en conciliación obligatoria. El martes que viene hay una reunión convocada por el Ministerio de Trabajo. Se incorporaban las sumas fijas más otra de 5 mil pesos. Eso implicaba que el sueldo básico pasaba a tener en septiembre un valor de 50 mil pesos, así que esperamos poder resolverlo".