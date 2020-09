Denuncian amenazas a policías para que no manifiesten (Video)

El policía retirado Héctor "Bocha" Marmo fue uno de los participantes en la manifestación que tuvo lugar en la tarde En declaraciones a los medios presentes, dijo: "Esto se veía venir, hace cuarenta años que lo veníamos advirtiendo, y se cortó el hilo en el momento en que no se tendría que haber cortado, pero hace quince días que se venía viendo que esto iba a pasar, y ¿dónde estuvieron las autoridades para frenar esto?".

"Estoy seguro que no se va a echar a ningún policía. Lo único que se está haciendo es un reclamo salarial y pedimos no confrontar con nadie porque lo que están haciendo es dilatar para que haya una confrontación entre nosotros" expresó.

Además, confirmó que formularon una denuncia por intimidaciones: "Que en ningún momento piensen que la policía dejó de dar garantía de seguridad a San Pedro. Sabemos por qué no hay uniformados acá como en otros puntos de la Provincia. Amenazaron al personal y a las familias, están los videos y se hizo la denuncia. Yo me retiré en 2010 y hay policías jóvenes que los están manipulando. Se rompió el comando y no hay jerarquías, se piensan que porque los policías son jóvenes los van a dominar, pero no, porque estamos nosotros acá atrás, y no los vamos a abandonar".

También hizo referencia, sin explicitarlo, a un audio que se viralizó incluso fuera de San Pedro, supuestamente enviado este martes por un suboficial con rango de jefatura, en el que se dirige a los efectivos y sus familiares exigiendo que no haya manifestaciones a fin de evitar sanciones.

Marmo planteó, también, la situación de la caja jubilatoria: "Vamos a defender con la vida la caja propia jubilatoria, porque como no da déficit, ya andan rondando los caranchos en momentos de política y campaña"