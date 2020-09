Denuncia y pedido de ayuda por malos tratos a un perro

Una mujer de 32 años formuló en la Comisaría local una denuncia por malos tratos a un animal.

Según expresó en su presentación la denunciante, en momentos en que caminaba por Aníbal de Antón al 1400 observó a un perro galgo atado y en malas condiciones.

La mujer advirtió que no tenía agua ni comida, estaba expuesto a los rayos solares y a la intemperie.

A través de una presentación en las redes sociales, la denunciante hizo un llamado a la solidaridad: "El día de ayer en calle Aníbal de Antón al 1400 aproximadamente; vi un perro galgo atado con una soga de medio metro a una ventana, sin agua . Fui en reiteradas oportunidades y el dueñ@ nunca salió. Hoy pase de nuevo y el perr@ sigue atado con una soga más larga. Hice la denuncia, pero no me ofrecieron ayuda. Me mandaron al Refugio San Pedro y tampoco pueden hacer nada. Entonces la idea es ir un grupo de personas a poder charlar con el dueño de la casa para buscar alguna solución. La verdad no se como puede reaccionar. Lo que tengo seguro es que ese pobre animal tiene una mala vida.

Si alguien está dispuesto a acompañarme contacteme y nos acercamos. Gracias".