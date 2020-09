"Si esto sigue así, se va a desbordar el sistema de salud" (Video en vivo)

Autoridades municipales y sanitarias llevan adelante esta noche una conferencia de prensa que tiene como objetivo analizar la situación epidemiológica del distrito, luego de que San Pedro llegara a su pico máximo de contagios diarios de coronavirus (50 durante el fin de semana) y de casos activos.

En los últimos días se multiplicaron las denuncias por actos de imprudencia de distintos sectores de la comunidad, tanto en el desarrollo de actividades permitidas como prohibidas.

Con las dos muertes registradas en las últimas horas, el número de fallecidos llegó a 23, con un índice de letalidad que duplica la media nacional y provincial.





"Mientras el sistema está colapsando, hemos visto actitudes que no se condicen. Todavía hay gente que no entiende o entendiendo no quiere hacer caso de esta situación, de ser solidarios, no ser egoístas, y pensar que si se contagian no les pasa nada, porque contagian a personas de riesgo que terminan falleciendo por más atención que se les dé en el sistema de salud" indicó el Secretario de Coordinación, Ramón Salazar.

"No hay nada que pueda hacer el Presidente, el Gobernador o el Intendente, si no hay responsabilidad. Cada día es como que la gente avanza más, como si no se quisieran cuidar. Si esto sigue así, se va a desbordar el sistema de salud y cuando alguien necesite un respirador, puede no tenerlo. Hoy estamos en el 50% de la capacidad pero tenemos una operatividad muy limitada en todo el país si no hay responsabilidad individual" agregó el funcionario.