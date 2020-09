Arana: "Ningún médico se levanta y va a trabajar para matar gente"

El Dr. Marcos Noiseaux Arana, ex Secretario de Salud de la Municipalidad de San Pedro y directivo de la Clínica Privada San Pedro, publicó un posteo en las redes sociales en el que se refiere a la situación de los profesionales de la salud.

En respuesta a publicaciones y comentarios, el profesional sostuvo que "ningún médico se levanta y va a trabajar para matar gente" y apuntó: "Mientras ustedes no cumplen con la cuarentena hay médicos que sí, en la Clínica Privada San Pedro que se estudia día a día para que los decesos sean menos".

Este es el texto completo:

"Es tristísimo tener que leer , escuchar y ver las cosas que dicen por ahí , voy a comentar algo. El coronavirus llego para quedarse. Vamos a tener que aprender a convivir con el virus, y en unos años va a ser un ‘bicho mas’ del monton. La cuarentena fue para atrasar el pico, y darle tiempo al sistema de salud para prepararse. Trabajo en las clinicas. Se, como se prepararon. Soy medico y les juro que nadie nos prepera psiquicamente para afrontar una epidemia en este caso más grave aún “pandemia” para levantarnos , ir a trabajar, sin saber cuando va a ser el dia que nos vamos a contagiar y a si vez contagiemos a nuestra familia y a todos los que nos rodean. Ningun medico se levanta y va a trabajar para matar gente. Entonces cuando no trabajo agarro el celular, la computadora y leo, que hay muchos casos porque nadie , "no baja de fase, y que la gente se muere porque la clinica está impregnada de virus y porque somos de otra especialidad o profesión que nos encanta matar! O hacer el mal." Realmente por gente que piensa asi, estamos como estamos. El virus va a circular, enfermar y provocar todo tipo de calamidad en la gente hasta que la poblacion este inmunizada. O porque nos contagiamos todos, o porque nos vacunaron. Y de los enfermos, algunos van a requerir internacion, y de esos algunos tendremos que lamentar lo peor. Mientras ustedes no cumplen con la cuarentena, hay medicos, que sí, en la CPSP que se estudia dia a dia para que los decesos sean menos. Espero, que los que hablan sin saber, y sin respeto, no tengan que cambiar de opinion cuando nos necesiten. Cuidense. Saludos a todos".