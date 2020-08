Volvió la pesca deportiva, aunque con restricciones

Junto con el resto de las actividades individuales, la Municipalidad de San Pedro habilitó desde hoy la pesca deportiva.

En tal sentido, se aprobó la puesta en marcha de un protocolo que este lunes entró en vigencia.

"Salvo la gente que está en el grupo de riesgo de mayores de 60 o con enfermedades, todo el mundo está habilitado para salir a pescar" confirmó Gonzalo Castagnola, referente de la pesca en la Liga Deportiva Sampedrina, y quien trabajó con el Municipio en los detalles de la puesta en marcha.

El protocolo marca las características de la pesca en costa y embaracado.

"Pesca de costa siempre tenemos que tener en cuenta el distanciamiento social o uso de barbijo o tapaboca. Lo del distanciamiento es natural para no enredar las líneas. Lo que se pide es un mínimo de cinco metros. Podés ir en grupo familiar, pero no con tres o cuatro amigos" explicó Castagnola.

"Para la pesca embarcado hay que tener en cuenta la capacidad de la embarcación. Los astilleros van a Prefectura, que determina la cantidad máxima. Ahora puede utilizarse el cincuenta por ciento. Mi lancha está declarada para cuatro personas, pueden ir dos. Ahora, en el caso de que sea un grupo familiar, no hay inconvenientes. Y la gran mayoría de las embarcaciones de pesca, tipo trackers, vienen para entre ocho y diez personas".

Por el momento, y hasta que San Pedro no ingrese en la fase 5 de la cuarentena, no está habilitada la actividad comercial de los guías de pesca. "San Pedro para toda la pesca deportiva es uno de los puntos preferidos. Recibí muchísimos mensajes de gente preguntando si podían venir, pero no puede. Es únicamente para residentes de la ciudad de San Pedro" aclaró.