Sualdea: "Me miré en el espejo y no me reconocí el rostro"

El Dr. Javier Sualdea, Director del Hospital Subzonal "Dr. Emilio Ruffa", habló sobre su experiencia como paciente Covid, que lo tuvo más de dos semanas internado.

"Lo veía como una posibilidad cierta pero no concreta, uno podía estar con un cuadro leve en aislamiento por la exposición, pero no que iba a terminar con una neumonía, 16 días en una sala de aislamiento" explicó el facultativo. "Es una experiencia inolvidable, pero nada grata. Hay gente que ha estado peor que yo, aunque creo que ninguno de los agentes sanitarios. El aislamiento te destruye psicológicamente. No es solo es lo físico" expresó, en declaraciones al programa "Mitades" de La Radio 92.3.

Además de la situación física, también el impacto fue psicológico: "Me miré en el espejo y no me reconocí el rostro. Yo llevaba casi una semana de internación y me habían terminado de pasar plasma de convaleciente. Ahí caí en donde estaba. Me dije en un momento que si no zafaba con el plasma me podía morir. Y a partir de ahí empecé a recibir apoyo psicológico por videoconferencia, fui medicado, mejoré con el plasma con un tratamiento integral. De ahí fueron diez días más. Ingresé el 3 de agosto, el plasma me lo pasaron el domingo 9 y estuve hasta el 18 internado".

El tratamiento comenzó a dar resultado, aunque aún se encuentra convaleciente: "Desde el punto de vista físico con el plasma, recuerdo que estaba con máscara con oxígeno, no respirador, y saturaba 86%, 24 horas después saturaba 93 en las mismas condiciones. Todavía necesitaba oxígeno pero me sentía mejor. En los tres primeros días de internación prácticamente no comí. No tenía hambre. Eso hace que empiece a perder masa muscular y peso. Me mantenía a través del celular con cientos de mensajes, y no quería prender el televisor, para no ver noticias de Covid. Quería descansar. Todos los agentes sanitarios estamos sometidos a un estrés terrible desde hace cinco meses. Todo esto tiene que ver con el sistema inmunológico que hace que baje las defensas. Llegaba al baño y tenía que quedarme un rato. Quería cepillarme los dientes y me agitaba. Lo que me puso de cara a la realidad fue cuando me miré el rostro y no me reconocí en el espejo".

Sualdea también dirigió un mensaje a quienes piensan que se trata de un cuadro leve: "No tienen idea de los dolores musculares que se sienten, de la fiebre. Es una batalla que se gana con soldados, y nos estamos quedando sin soldados. Lo que hay que hacer es dejar de mirarse el ombligo y mirarse al espejo".

Además, el funcionario fue pesimista con relación al futuro epidemiológico del país: "Lo que se viene es peor, porque en verano, con el calor, va a haber una epidemia de dengue. Y van a morir como moscas. Los médicos están agotados, se cortaron las licencias, las vacaciones, y estamos con una contingencia y viene la otra".

También hizo referencia a los reclamos contra las medidas preventivas: "Yo entiendo que todo el mundo tiene derecho a reclamo, pero un poco más de respeto por los muertos, que son 60 agentes sanitarios. Yo tirado en una cama el 17 de agosto y veía gente marchando en el Obelisco, y no sabés si son hdp, brutos, ignorantes o perversos que no les importa nada. Muchos de los que van a la marcha anticuarentena, después cayeron con Covid. Nadie les niega la atención, pero ni siquiera agradecen".