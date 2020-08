Santa Lucía: toman muestras al personal sanitario para testear anticuerpos

La Dra. Yamila Marich, coordinadora del equipo sanitario encargado de los testeos y el seguimiento de los casos, confirmó que "en principio, la gente no cumplía la cuarentena desde antes, no entendía la situación, pero tampoco lo hizo en la primera semana, hasta que tuvimos el resultado del primer contagio, porque en todos esos días había gente que debía permanecer en aislamiento y no lo hizo".