San Pedro se prepara para una posible apertura del turismo

La ratificación del Ministerio de Turismo de que se podrá llevar adelante la temporada de verano en el país abrió la perspectiva para la planificación en ciudades como San Pedro.

Para ello, se deberán aplicar diversos protocolos elaborados para la gastronomía, hotelería y agencias de viajes.

También se impulsa desde el gobierno nacional un proyecto de ley que espera sanción en la Cámara de Diputados para la reactivación del sector.

Entre otros puntos, quienes compren un paquete turístico durante la etapa de preventa se les devolverá un 50% de lo abonado en una tarjeta del Banco Nación que podrá aplicarse en cualquier otro servicio turístico durante el 2021.

Marcela Cuñer, Directora de Turismo de San Pedro, confirmó que ya estaban trabajando con otras áreas, a la espera de novedades.

"Estamos trabajando en proyectos post pandemia, porque tenemos que tener protocolos de alojamiento para turismo rural, guías de turismo, y los adaptamos. Estamos en comunicación con los prestadores. Salió la noticia de que en el agua no se contagia pero hasta tenemos un protocolo para piscinas" explicó.

Al mismo tiempo, instó a que los prestadores se inscriban en el catálogo de Turismo y Cultura, para el que la Provincia de Buenos Aires realizó una convocatoria. "En esta época que el área necesitaba ayuda no hay registro fidedigno de lo que existe en turismo. Y cuando van a pedir ayuda el número no se condice con la realidad. La idea es inscribir a habilitados y no habilitados para después recibir una ayuda. A partir de este catálogo se establece un coeficiente y se otorga un dinero determinado para cada ciudad. El fondo estaría destinado a reestructurar los establecimientos para cumplir con los protocolos. Vamos a reactivar, pero con mucha responsabilidad" precisó.