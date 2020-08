Playa de Obligado: Cuñer confirmó que la entrada será libre y gratuita

La Directora de Turismo de la Municipalidad, Marcela Cuñer, adelantó que en los próximos días se realizará una conferencia de prensa en la que se presentarán detalles del proyecto de playa pública en Vuelta de Obligado.

"Todavía no lo comunicamos oficialmente porque en las circunstancias en que estábamos sin saber si había temporada, no era oportuno. Estuvimos hablando con los pescadores, con la comunidad, antes de difundirlo públicamente. Incluso tenemos un pedido de informes por no poder comunicar a tiempo, pero tenemos todo preparado, con todos los estudios" explicó la funcionaria.

La playa "será pública, administrada por el Municipio, esta vez la bajante del río nos ayudó a tomar esta decisión porque se dieron las condiciones".

Sobre algunas dudas surgidas en sectores de la comunidad, respondió: "Los pescadores estarán en un sector, la playa en otro, y la reserva no se tocó en nada. De la calle hacia la derecha es la reserva y ahí no intervenimos para nada. Solo en la playa, en donde hace más de 20 años ya hubo una. Somos concientes y jamás haríamos nada para perjudicar al medio ambiente. Además, vamos a respetar las plantas nativas y vamos a plantar más especies nativas".

El acceso al público será para todos: "La entrada será absolutamente libre y gratuita. Habrá un sector de estacionamiento, que lo va a cobrar la gente de Vuelta de Obligado. Queríamos estacionamiento abajo y no va a haber por sugerencia de la gente de Conciencia Ecológica. Si vamos a tener baños para discapacitados y mejoramos los que están en el parque de la Soberanía".