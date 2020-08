Doldán: "Es muy alta la mortalidad de los que llegan a terapia"

La Dra. Liliana Doldán, presidente del Círculo Médico de San Pedro, planteó que al día de hoy el panorama con respecto a la pandemia "es incierto".

"Estamos avisando de esta situación hace rato y actuamos en consecuencia. Nos alarma el nivel de propagación y la poca capacidad para poder resolver en casos de complicación esta patología. Vemos que cuando llegan a situación de terapia es muy alta la mortalidad" agregó la pediatra.

"Es angustiante y tratamos de encontrar fortalezas entre nosotros. Pero con el cansancio uno también es más vulnerable y más susceptible. La gente tiene que entender y no entiende. Está muy relajada. Desde nuestro sector hemos hecho todo lo posile para hacer entender a la gente la magnitud de esta situación. Nadie tiene una solución a corto plazo. Es necesario que salgamos a hacer nuestras actividades escenciales pero hay conductas que no podemos volver a tener" remarcó.

Sobre las razones de la expanción de la pandemia, la profesional planteó: "Las reuniones sociales, las actividades que implican estar varias personas y relajarse. Como comparten espacios comunes se relajan entre ellas. Hay protocolos y cosas establecidas en los diferentes lugares, pero el último eslabón que es el empleado no puede estar el que vigila o controla las 24 horas viendo si cumple con el protocolo o no. Es muy contagioso, inclusive con todas las medidas se nos escapa, imaginen que al bajar las defensas el Covid se propaga rápidamente".

Doldán remarcó que hay casos puntuales que deben llamar la atención de la comunidad: "Se produjo el deceso de una persona muy joven que no tenía ninguna enfermedad de base. Hoy el que entra a terapia es altísima la posibilidad de fallecer. Lo otro es que el uso de la terapia es de muchos días. Hoy se están contagiando personas que en diez días puede entrar en una terapia y quien está hoy en terapia puede estarlo dentro de catorce días, lo que provocaría una saturación del sistema. No queremos llegar a la experiencia de otros lugares en donde tenemos que definir quién ocupa la terapia y quién no. Hemos llegado al punto de discutir con amigos".

Consultada sobre los motivos por los que desde el sistema sanitario se dejaron de informar los nexos epidemiológicos, agregó: "Se llega porque el porcentaje de gente a la que tratamos de conseguir nexo aumenta. Y uno tiene que cambiar la actitud. Cuando tenes nexos tenés diseminación por conglomerado y hoy está en toda la ciudad. Hay un número que no conocemos que anda circulando. Las personas jóvenes se sienten bien y subestiman. El que se enfermó consulta con diez días de evolución. La población tiene que tener en cuenta que el que tenés en cuenta puede ser Covid. Todo es Covid hasta que se demuestre lo contrario. Decir el nexo no tiene ni un sentido sanitario. Para nosotros si, porque podemos ver si se puede hacer una intervención en empresas o lugares en donde hay empleados en cantidad para hacer un bloqueo muy drástico".