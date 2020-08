El Director de Tránsito de la Municipalidad, Luis Caramún, recibió ayer el resultado negativo del testeo de coronavirus que se le practicó la semana pasada tras presentar síntomas.

Si bien pensaba reincorporarse hoy a su tarea, deberá seguir en aislamiento preventivo hasta el lunes.

"De salud estoy bárbaro, pero no deja de ser muy feo lo que toca vivir cuando estás enfermo, tenés fiebre y te aíslan" explicó Caramún.

"Por más que no tengas la enfermedad lo sufrís igual, en la cabeza la tenés de todos modos. Es realmente feo. Uno de mis hermamos estuvo más de diez días y lo pasó realmente mal" agregó el funcionario, quien puntualizó que "además pensás todo el tiempo en donde me pude haber contagiado".

Con relación a su reincorporación al trabajo, aclaró: "El protocolo me obliga a seguir aislado hasta el lunes, porque tuve todos los síntomas. Me enojé, porque como me dio negativo quería salir a trabajar a la calle, pero hay que respetar las recomendaciones sanitarias. Sigo trabajando por teléfono, y estoy en contacto con el coordinador de calle y los arrieros desde las 7 de la mañana".