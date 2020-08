"100 años en el aire": estudiantes secundarios homenajean a la radio

El Dr. Javier Sualdea, Director del Hospital Subzonal "Dr. Emilio Ruffa", habló sobre su experiencia como paciente Covid, que lo tuvo más de dos semanas internado. "Lo veía como una posibilidad cierta pero no concreta, uno podía estar con un cuadro leve en aislamiento por la exposición, pero no que iba a terminar con una neumonía, 16 días en una sala de aislamiento" explicó el facultativo. "Es una experiencia inolvidable, pero nada grata. Hay gente que ha estado peor que yo, aunque creo que ninguno de los agentes sanitarios. El aislamiento te destruye psicológicamente. No solo es lo físico" expresó, en declaraciones al programa "Mitades" de La Radio 92.3.