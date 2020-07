Sancho: "Pedimos a las obras sociales que estén a la altura..."

La situación denunciada por la familia de un paciente contagiado con Covid que debió ir a buscar plasma a La Plata por su propia cuenta, fue parte de la conferencia de prensa brindada por las autoridades municipales. "No tendría que haber pasado de esta forma. Desde el primer caso fuimos a La Plata a buscar el plasma nosotros. Pasamos por el servicio de hemoterapia y lo hacemos. Ayer tenemos la noticia de que este familiar tuvo que trasladarse a La Plata a buscarlo" reseñó el profesional."Es una actitud que desde el sistema de salud pública estamos a disposición para ayudar. Ante la necesidad de un traslado urgente y cuando las obras sociales no se hacen responsables priorizamos la salud. Pero debemos recalcar que esto es una cuestión muy amplia y que exige el esfuerzo de todos" consideró.Haciendo hincapié en la responsabilidad del sector privado de salud, agregó: "Las obras sociales no tienen que ser los grandes ausentes de esto. Ayer por la noche se comunica conmigo una persona que nos dijo de esa situación. Pero en ese momento no teníamos el recurso para hacer el traslado por la noche. Si nos esperaban a las primeras horas de la mañana hubiera sido diferente, pero tomamos conocimiento en un momento en el que no estaban a disposición ni el personal ni los móviles para prestar colaboración".El funcionario pidió a las obras sociales que "estén a la altura de las circunstancias".