Oposición cuestionó subejecución de partidas y gasto en personal

Los concejales Martín Baraybar y Gastón Casco iniciaron la exposición de la oposición en el debate por la rendición de cuentas del ejercicio 2019 de la Municipalidad.Las principales críticas estuvieron ligadas a la subejecución de partidas, incluyendo de fondos afectados, y el incremento del gasto en personal, que llegó al 83% del total erogado."Hay una gestión económica que ha fracasado y si no cambiamos el rumbo rápido va a ser cada vez más grave" indicó Baraybar.Si bien resaltó que "ya hay cosas que no están", en referencia a las irregularidades detectadas en ejercicios anteriores, criticó que "se ha visto a innumerables militantes del partido que representa el Intendente caminar por los pasillos de este Municipio"."Para justificar adjudicaciones a algunos proveedores, inventaron presupuestos para una compulsa de precios que no tenían ni firma" agregó.