Desde el martes abren bares y restaurantes

En grupos rotativos, con tapabocas desde primer grado, escalonado y sin aglomeraciones en los recreos, así será el regreso a clases, según lo anunciado oficialmente hoy.

Si bien el retorno aún no tiene fecha (menos en ciudades como San Pedro que no se encuentran en la fase 5 de cuarentena), el anuncio realizado por Diego Golombek, director del Instituto Nacional de Educación Tecnológica, plantea que "claramente las aulas ya no serán las mismas".