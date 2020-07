Con geriátricos bloqueados, Baradero llegó a 105 casos de coronavirus

El Municipio de Baradero tuvo ayer su peor jornada desde el inicio de la pandemia, con la confirmación de 26 nuevos positivos de coronavirus, lo que lleva el recuento total a 105 casos.

De ellas, 61 personas actualmente transitan la enfermedad, 5 fallecieron y 39 fueron dadas de alta. Otras 44 hisopados están a la espera de su resultado. Por otra parte, 426 vecinos de esa ciudad siguen en aislamiento obligatorio con seguimiento diario.

Soledad Gaetano, médica infectóloga del hospital, indicó durante el anuncio oficial que el número aumentó debido a que catorce de los veintidós resultados enviados al Instituto Maiztegui fueron positivos y se recibieron doce resultados positivos provenientes de laboratorios privados, de los cuales once son adultos mayores institucionalizados.

"Hay dos residencias de adultos mayores que se encuentran bloqueadas. Esta medida se toma cuando en una residencia hay varios casos positivos ya sea el personal o los residentes o bien podría ser que con un solo caso positivo. Pero el problema no es la cantidad de casos sino el tema que uno no puede establecer con certeza quiénes son los contactos estrechos" precisó la infectóloga.

"Entonces al no poder definir a los contactos estrechos no sabemos a quién hay que aislar y si no sabemos a quién hay que aislar no sabemos quién puede estar infectado y quién no. Entonces, en este caso, como no se pueden determinar quiénes son los contactos estrechos todos los agentes que pertenecen a la institución ya sean los residentes como los trabajadores de la misma se consideran contactos estrechos" explicó.

"Y por lo tanto, todas esas personas tienen que someterse a aislamiento. Con respecto a los trabajadores del lugar, al tener que hacer aislamiento, esto implica que no puedan volver a su casa porque estarían en contacto con sus familiares con el riesgo de poder llegar a contagiarlos si alguno de ellos se hubiese contagiado. Por eso es que hemos tomado esta medida y que es bastante difícil de sobrellevar para toda la gente que en este momento se encuentra trabajando en este lugar" agregó.