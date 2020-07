Bronce: "A Río Tala se lo subestima como si fuera una villa"

El delegado municipal de Río Tala, Domingo Bronce, confirmó que tomaron conocimiento de la decisión de la empresa Vercelli de suspender el servicio de colectivos recién esta mañana.

"Nos enteramos hoy a las 8, cuando estaba la gente en la garita en la plaza esperando para ir a cobrar porque pagan asignaciones y jubilaciones. Los de la garita vinieron a la delegación muy preocupados. No he logrado comunicarme con Vercelli porque no me atendió el teléfono, e intenté con el presidente de la comisión de transporte y tampoco" expresó Bronce.

"Dicen que la gente viaja poco, pero hay un servicio a las 8 y el otro retorna a las 14. La gente que va a hacer un trámite no puede esperar. La gente viaja a dedo y de otras formas que no merecen los habitantes de Río Tala. Acá hay gente civilizada, que va a trabajar, que cobra o hace trámites o compras" añadió.

Uno de los principales inconvenientes se presenta para quienes necesitan realizar trámites bancarios: "Acá antes se cobrara por correo, por planillas, ahora se bancarizó todo. Quisimos ver si podíamos conseguir un cajero o un banco móvil. Tenemos más de 5 mil habitantes, muchos que trabajan en San Pedro".

Indignado, el delegado definió la forma en que considera que ven a la población que representa: "No podemos permitir que nos pongan un servicio de limosna, si les no sirve que renuncie la empresa a la zona y que pongan otro servicio. A Río Tala se lo subestima como que fuera una villa que está en una isla. Se nos pretende tratar como si fuéramos unos indios que están en una choza".