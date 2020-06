Sualdea: "Tuvimos un incendio y queremos ver dónde estamos parados"

El Dr. Javier Sualdea, Director del Hospital Subzonal "Dr. Emilio Ruffa", confirmó la suspensión de gran parte de las actividades del centro asistencial hasta la próxima semana.

"Las medidas que se tomaron son para ver qué se hace porque tuvimos un incendio, y queremos ver dónde estamos parados exactamente" explicó el facultativo, haciendo alusión a la situación de Juan Pablo Mariscotti, médico que dio positivo al coronavirus.

"Cuando se hizo la conferencia de prensa, al haber tenido la noticia, había 5 personas aisladas y hoy hay 18 y 6 hisopados. Algunos tienen un nexo con esta persona y otros no, pero como tenemos época de enfermedades respiratorias, también hay que controlarlos" precisó Sualdea.

Los contactos de Mariscotti fueron con personal de diferentes áreas: "Resintió colegas médicos, administrativos e incluso una oficina que tuvo que ser cerrada, como facturación, hasta el miércoles".

Desde hoy, el ingreso de todos los pacientes será por calle Aulí, excepto en el caso de quienes presentan patologías respiratorias, que lo harán por Belgrano, y los que se atiendan por guardias general y de pediatría.

"Pedimos a la gente que no venga por chequeos o controles. Y se agrega que no están permitidas las visitas en terapia intensiva. Es muy triste, muy doloroso, pero tenemos que cortar la circulación de gente. Se dará el parte a las 11 u 11.30, y no más de tres personas por paciente" explicó Sualdea.

También se suspendieron las actividades en el laboratorio, imágenes y quedaron postergados hasta la semana que viene todos los turnos de especialistas y controles pediátricos de rutina.

"Únicamente funcionará este viernes el consultorio matutino de clínica médica para quienes tenían turnos programados" aclaró.