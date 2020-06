Sancho: "Si no hay responsabilidad, individual no hay nadie que nos salve"

El Secretario de Salud de la Municipalidad de San Pedro confirmó que se enviaron para su estudio por presunto COVID 19 otras 25 muestras al Instituto Maiztegui. De ellas, 17 corresponden a contactos estrechos con casos positivos.

El operativo realizado hoy en Villa Lolita arrojó, otra vez, un resultado descepcionante.

"La verdad que la actividad que se desarrolló en Villa Lolita fue muy intensa. Se recorrieron 80 domicilios, y esto nos deja 8 nuevos contactos estrechos. Había dos personas que ya eran seguidas por el sistema. Y esto nos deja el contacto de otro caso, lo que nos llena de asombro, porque detectamos situaciones y contextos de los que nos enteramos hoy, recorriendo el terreno y hablando con los vecinos, juntando información de otros pacientes hisopados" precisó el funcionario.

Sancho sostuvo que durante la recorrida incluso recibieron información sobre una fiesta de cumpleaños: "No lo quiero decir como algo formal, y solo que nos comentaron, porque correspondería ir nuevamente a la Justicia. No tenemos la posibilidad de formalizarlo, porque son todos trascendidos. Pero a los hechos hay que remitirse. En ciertos grupos de gentes hay hasta un pacto de silencio. Es una lucha desigual porque estamos poniendo el cuerpo, y realmente nos sentimos como que nos sobrepasa la situación porque no sentimos el acompañamiento de los vecinos" se lamentó.

Al mismo tiempo, se preguntó qué pasaría si esta situación se repite: "Imaginen si tenemos que aislar 20 personas por cada caso, en instalaciones que no sean sus domicilios. Sentimos esta semana que estamos dando una batalla desigual, estamos tratando de tapar el sol con las manos. Si no hay responsabilidad, no hay nadie que nos salve".