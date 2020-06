Sancho: "Es probable que tengamos un aumento de casos"

El Dr. Guillermo Sancho, Secretario de Salud, confirmó detalles de la situación epidemiológica de San Pedro, tras la confirmación de 8 nuevos casos de coronavirus.

"Todo se origina en dos casos que venimos siguiendo, uno desde la semana pasada y el otro desde el domingo" explicó.

Con relación al contagio de la familia del prefecto sampedrino aislado en Ibicuy, el funcionario agregó: "Estuvo 5, 6 y 7 de junio. Enterado el paciente del contagio, el fin de semana, la gente de Ibicuy se contacta con nosotros. El paciente nos hace un detalle de los contactos con los que estuvo en San Pedro. Trabajamos en un aislamiento preventivo desde el domingo. Algunos tenían algún tipo de síntoma, así que hicimos rápidamente el aislamiento y comenzamos con el protocolo".

Hasta el momento, no han sufrido complicaciones: "El estado de salud es bueno, con algunos síntomas. En las últimas horas la mayoría tiene síntomas básicos, síntomas y comunes. La madre tenía síntomas un poco más importantes y por eso se decidió la internación. Se hicieron estudios complementarios como placas y una tomografía, y evolucionan bien".

Sobre la continuidad de la situación, planteó: "Hay personas que son contacto estrecho y tienen síntomas, y es probable que tengamos un aumento de casos, aunque esperamos que no sea tan importante como el que tuvimos ahora. Pero si estas personas hubieran tenido contacto estrecho con 10 personas cada uno, necesitamos un ejército de médicos, enfermeras y trabajadoras sociales para manejar un nexo tan importante. No sabemos en tiempo real si va a venir una persona infectada y genera un nuevo brote o si pasó ayer. Porque esto tiene un tiempo hasta que se genera un síntoma y se realizan los controles".

Por su parte, en relación al caso de un trabajador del CEM de Baradero que reside en San Pedro, y su esposa, puntualizó: "Esta persona empieza con síntomas el viernes, queda aislado en su domicilio. Anteayer nos enteramos que un trabajador más de este lugar dio positivo que es una enfermera. Al tener síntomas y ser contacto estrecho pensamos firmemente que el test fuera positivo y así lo fue. Nos pasó sus propios contactos estrechos e hicimos un seguimiento".









Aislamiento y continuidad

Sancho fue contundente a la hora de analizar la continuidad de la cuarentena en San Pedro: "La verdad que son decisiones que me encuentro dentro de las personas que consultan, pero que toma el Intendente con su equipo. Son muchas aristas en las que hay que pensar. Por el momento tenemos dos casos bien identificados y no tenemos una situación generalizada. Así que se pensarán alternativas y se comunicarán. Lo que siempre pienso y en eso soy muy claro, es que no hay ninguna justificación sanitaria para la apertura de actividades. Hay ejemplo de muchas ciudades no tienen ningún caso y de golpe pasan de fase 5 a fase 1".

Además, pidió a la población confiar en el criterio de los médicos y sanitaristas y aclaró el criterio para pedir los testeos: "Confiemos en el personal médico que se está tratando. No es de rutina hacer test. Los protocolos con los que nos manejamos no hacemos a quien se nos ocurre sino que tenemos una definición muy estricta del Ministerio, e incluso se amplió la definición de caso sospechoso. Esto significa que es un paciente que ingresa al hospital con una insuficiencia respiratoria con respiración mecánica sin motivo, por ejemplo. Otro es el que tuvo contacto estrecho con un COVID positivo y presenta síntomas, o trabajador esencial que presenta síntomas. Ahora la fiebre no es imprescindible, con pérdida de olfato y de gusto más otros síntomas. Alguien que haya viajado a zona de AMBA u otros lugares de alta circulación de virus".