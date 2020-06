San Pedro no entraría en fase 5, al menos esta semana

El anuncio del Gobernador Axel Kicillof de aplicar un sistema de fases diferenciadas para cada Municipio de la provincia de Buenos Aires, alentó expectativas de que San Pedro pudiera finalmente ingresar en la etapa de mayor apertura.

“Habrá cinco fases para cada región; en la quinta estará autorizada prácticamente todo. Pero para llegar a eso necesitamos 21 días sin que haya contagios. Sólo de esa manera se entraría a esa última fase", especificó Kicillof.





● Servicios de estética personal: iguales recomendaciones que comercios



● Salidas recreativas: con uso de tapabocas obligatorio. Solo en espacios abiertos. Bajo ningún concepto podrán reunir más de 10 personas. Con una distancia máxima de 500 mts a la redonda del domicilio. De 18hs a 8 hs (no en hora pico)



● Comercios de gastronomía abiertos al público: con protocolo y con distancia preventiva dentro del local. Con una capacidad ocupada que no supere el 50% del total. Con personal local. Con espera fuera del comercio y con registro de clientes. Todas las mesas deben tener disponible solución alcohólica al 70%



● Actividades deportivas y de esparcimiento con distanciamiento físico: sin público. Con registro de asistentes y protocolo sanitario. Con desinfección de los elementos de uso común luego de cada uso.

El Municipio de San Pedro inició formalmente los trámites para ingresar en esta última etapa. Sin embargo, se presenta un inconveniente: el paciente sampedrino que dio positivo en el Hospital Naval cuenta como caso local. El caso fue detectado en ese centro asistencial el 21 de Mayo. Los 21 días desde ese positivo se cumplirían el jueves 11. Hasta ese día, no habría chances de que se habiliten en San Pedro las actividades que faltan.El Intendente Cecilio Salazar confirmó que mantuvo contactos con la Ministra de Gobierno María Teresa García y el Jefe de Gabinete, Carlos Bianco, para que se aclare que el contagio se produjo en Buenos Aires, y que los controles realizados en San Pedro dieron negativo.Todo parece indicar, sin embargo, que habrá que esperar al menos esta semana (si no hay otro caso) para que se habilite el ingreso a la fase de mayor apertura.Muchos de los puntos incluídos en la fase 5 ya están habilitados en San Pedro, incluyendo industrias, actividades comerciales y de servicios, construcción privada, servicios de alojamiento para trabajadores esenciales y estética personal. La situación actual de nuestro Municipio (con un caso dentro de los últimos 21 días) impediría que puedan agregarse salidas recreativas, comercios de gastronomía abiertos al público y actividades deportivas y de esparcimiento con distanciamiento.Estos son todos los puntos marcados en el protocolo provincial:● Industrias: todos los protocolos establecidos por la rama industrial correspondiente. Realizar controles de temperatura antes del ingreso de los trabajadores y trabajadoras. El transporte deberá ser proporcionado por los empleadores para evitar el uso del transporte público. Deberán funcionar con personal local o de otros municipios que también se encuentren en Fase 5● Actividades comerciales y de servicios (solo minoristas, no mayoristas): solo en comercios de cercanía, no en avenidas comerciales ni en centros comerciales abiertos o cerrados. Deberán funcionar con personal local . Con protocolos por rama de actividad. Uso de tapaboca obligatorio● Construcción privada, servicio doméstico y de mantenimiento hogareño: sólo con personal local● Servicios de alojamiento para trabajadores esenciales: con control de síntomas al ingreso. Con registro diario de personas hospedadas. Con protocolos específicos. Con turnos de trabajo estables. Con una persona por habitación. Sin uso de espacios comunes.