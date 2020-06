Salazar confirmó la circulación comunitaria del coronavirus

El Intendente Cecilio Salazar confirmó que en San Pedro hay circulación comunitaria del coronavirus.

"Podemos decir que el virus está entre nosotros. Tenemos circulación comunitaria. Hasta el caso del prefecto de Ibicuy dudábamos. Pero en el caso de la chica de la iglesia evangélica no se ha detectado el nexo epidemiológico, y tampoco lo sabemos con la chica de Coto" sostuvo Salazar en "Equipo de Radio".

"Me preocupa, no la capacidad de salud, porque hemos trabajado en equipar el hospital, el hospital SADIV y el Tiro Federal, sino por la actitud de un sector de la sociedad. Siguen pensando que no va a pasar nada. Hemos dicho de todas formas lo que puede pasar, y no entienden" agregó.

En relación a los casos en los que pacientes con COVID 19 y aislamiento obligatorio realizaron actividades no permitidas como jugar al fútbol y comer asados, recordó que "pueden llegar a tener hasta 15 años de cárcel, si fueran responsables de contagiar a otras personas".

Por el momento, no se ha establecido un regreso a fases anteriores de la cuarentena. "Ayer hablé con Bianco, el Ministro de Gobierno, que me mandó un mensaje, y le pregunté por el tema de las fases. En Baradero tienen 36 o 38 casos y siguen en fase 4. Así que me confirmó que nosotros seguiríamos igual. Pero si esto sigue sucediendo, tendremos que retroceder. Quedamos en contactarnos en estos días para seguir analizando".