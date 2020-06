"Parientes del mar" llega al "Marché du film"

"Parientes del mar", el documental dirigido por la sampedrina Camila Villarruel, fue seleccionado para un prestigioso festival internacional.

Filmada en San Pedro y otros puntos de las islas del delta del Paraná, retrata la vida de sus pobladores, cómo el avance de obras de infraestructura modificó el ecosistema y la lucha por la regularización de la actividad de los pescadores artesanales.

Ahora, el filme representará a la provincia de Santa Fé en el prestigioso festival francés "Marché du film", paralelo a Cannes."Marché"Se trata de una de las mayores vidrieras para filmes independientes de todo el mundo.Este año, los organizadores decidieron darle el carácter de mercado independiente en línea y se celebrará del lunes 22 al viernes 26 de junio.El nuevo formato del Marché incluirá stands virtuales para agentes de ventas, pabellones virtuales para instituciones, video meetings y screenings online que se basarán en la tecnología de Cinando, la plataforma lanzada por el Marché du Film en 2003, y programas y conferencias.La organización también adelantó que espacios como Cannes Docs, Cannes Next, Producers Network, Goes to Cannes, Frontières o Fantastic 7 se remodelarán para ofrecer a sus comunidades -creadores, productores, agentes de ventas- las mismas oportunidades de hacer networking y presentar sus proyectos.